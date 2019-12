Dr. Markus Fohr ist viertbester Biersommelier der Welt

Archivierter Artikel vom 01.10.2019, 10:54 Uhr

Am 27. September 2019 fand im italienischen Rimini die 6. Weltmeisterschaft der Biersommeliers statt. 80 Biersommeliers aus 19 Nationen ermittelten den Besten der Besten. Dr. Markus Fohr aus Lahnstein erreichte mit Platz Vier nicht den ganz großen Wurf, aber doch mehr als nur einen Achtungserfolg.

Lange und gründlich hatte sich der Deutsche Meister der Biersommeliers Dr. Markus Fohr auf die Weltmeisterschaft vorbereitet. Schon bei der Registrierung der Teilnehmer erhielt er mit der Startnummer 1 ein gutes Omen – das sich bewahrheiten sollte. Er erreichte das Halbfinale der zehn Besten, gewann es und zog ins Finale ein. Hier musste er sich mit seiner Präsentation des belgischen „Duvel Tripel Hop“ nur drei Kollegen geschlagen geben und erreichte Platz Vier.

Auch für die Deutsche Nationalmannschaft ergab sich ein phantastisches Ergebnis. Nach Stephan Hilbrandt bei der letzten WM 2017 gewann mit Elisa Raus aus Stralsund erneut eine Deutsche den Titel – und dies als erste Frau überhaupt. Auch Platz drei, vier und fünf gingen an das deutsche Team.

„Für mich war es ein unglaublich intensiver, psychisch aufreibender, aber auch sehr schöner Tag. Kollegen aus der ganzen Welt kennen zu lernen und sich mit ihnen zu messen ist Freude und Herausforderung zugleich. Am Ende steht – wie so oft im Leben – ein lachendes und ein weinendes Auge. Das eine weint ob des Titels, der zum Greifen nahe war, das andere lacht über das unter dem berühmten Strich tolle Ergebnis.“ So lautet das Fazit der WM-Vierten.

