Die sapro als Medienproduktionsgesellschaft der MRV-Gruppe: Visualisieren Sie!

Dabei haben die Medienschaffenden der sapro nicht nur ein Auge auf die Ansprüche der Verlage und Mediaberater, sondern vor allem auf die der Kunden. Und die sind bei der sapro neben den Auftraggebern vor allem die Leserinnen und Leser der Zeitungen, Magazine und Werbeformate, die hier entstehen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der sapro sind an zwei Standorten anzutreffen. Am Hauptstandort in Gutenacker, wo das Unternehmen seinen Ursprung hat, ist heute das Anzeigenteam tätig, während die Kollektiv- und Beilagenproduktion sowie die Grafikabteilung und der Redaktionsservice im Druckzentrum in Koblenz zu Hause sind. Die Nähe zu den Kolleginnen und Kollegen des Verkaufs und den Redaktionen, aber auch der Produktion ermöglicht ein reibungsarmes und erfolgreiches Arbeiten. Auch bei der Entwicklung neuer Formate ist die sapro bei der grafischen Entwicklung federführend beteiligt. Dabei produziert sie nicht nur für die Rhein-Zeitung, sondern längst auch für eine ganze Reihe anderer Verlage innerhalb, aber auch außerhalb der Unternehmensgruppe der Rhein-Zeitung, wie etwa die Rheinische Post, VRM oder die Schweizer Verlage ch media und Zürcher Oberland-Medien. Mit Markus Schulz hat das Unternehmen einen engagierten, serviceorientierten Geschäftsführer an der Spitze, der immer auf der Suche nach dem maximalen Werbeeffekt für seine Kunden ist.

Und so bleibt das Licht bei der sapro GmbH auch zukünftig noch lange an, denn die Kolleginnen und Kollegen sind für letzte Änderungen bis kurz vor dem Andruck auch unserer Rhein-Zeitung noch in Bereitschaft. Für die Kunden des Unternehmens ist die Kombination aus hochfrequenter Seitenproduktion und individuellem Layout die perfekte Mischung, um alle Anforderungen des Werbegeschäftes abzudecken. Und die wachsen stetig. Werbung ist längst nicht mehr Selbstzweck, die werbefinanzierten Sonderprodukte nehmen für viele Menschen längst eine besondere Stellung ein. Die „Verpackung“ unterscheidet sich von Produkt zu Produkt, die Umsetzung passt sich entsprechend an. Von manchen spöttisch das „Werbeblättchen“ genannt, sind diese Sonderprodukte wertvolle Informationsquelle für viele Menschen, sei es, um günstige Angebote wahrnehmen zu können, aber auch, um die interessanten Artikel mit hohem Informationswert zu lesen.

Wer besondere Ideen umsetzen möchte, ist beim Grafikteam der sapro richtig aufgehoben. Hier entstehen sogenannte Key Visuals, also besondere Gestaltungselemente, die ein Produkt unverwechselbar machen. In der Zusammenarbeit mit den Kreativköpfen der sapro entwickeln sich ganz besondere Produkte, die mit Stil und Klasse überzeugen. So fließen Magazine, personalisierte Zeitungen und hochwertige Printkampagnen aus der „digitalen Feder“ der Grafikerinnen, die gemeinsam mit den Medienberatern und Kunden genau den richtigen Weg finden, um das Produkt oder die Dienstleistung ins rechte Licht zu rücken.