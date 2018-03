Die Kaiserin des Tafelwassers?

Lecker, bekömmlich, erfrischend: In Bad Ems gibt es zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Wasser aus der Flasche.

Schön, wie das perlt. Die Vertreter der Kcooperationspartner freuen sich über die fruchtbare Zusammenarbeit. Foto: Michaela Cetto

Bad Ems – Lecker, bekömmlich, erfrischend: In Bad Ems gibt es zum ersten Mal seit 20 Jahren wieder Wasser aus der Flasche.

Vor zwei Jahren wurde die Idee geboren, heute ist das Baby da: Bad Ems hat wieder ein eigenes Wasser in der Flasche. Gestern präsentierten die Kooperationspartner des ehrgeizigen Projekts – die Bad Emser Staatsbad GmbH und die Victoria Heil- und Mineralbrunnen GmbH Lahnstein – das Emser Kränchen Tafelwasser vor einem breiten – und durchweg angetanen – Publikum.

Immerhin hat es satte 20 Jahre gedauert, bis die für ihr Heilwasser bekannte und beliebte Kurstadt ihr Wasser wieder in Flaschen abfüllen konnte. Seit die Firma Siemens (unter anderem Emser Pastillen) in den 1980er-Jahren den Vertrieb des Wassers eingestellt hatte, saßen die Bad Emser auf dem Trockenen – zumindest was die gewerbliche Nutzung ihres Trunks anging. Mit dem Lahnsteiner Victoriabrunnen hat das Staatsbad einen willigen und fähigen Partner gefunden, der nicht nur die Abfüllanlagen, sondern auch jede Menge „Know-How“ mitbringt. „Für uns bedeutet die Produktion unseres eigenen Tafelwassers der Einstieg in eine neue Welt, auch wenn sich das Staatsbad seit jeher mit dem Medium Wasser beschäftigt hat“, betonte Staatsbad-Geschäftsführer Thomas Wilhelmi. Denn als Lebensmittel ist Wasser anders zu behandeln als als Arzneimittel. Gestern also stellte Wilhelmi ein wenig nervös aber sichtlich stolz der illustren Runde aus Vertretern der Hotellerie und Gastronomie, der Kommunalpolitik und der Bürgerschaft das Produkt vor. cet

