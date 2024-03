Die Arnsteiner Abende

Donnerstag, 11. April, 19 Uhr: Das Bestiarium aus Peterborough – ein tierisches Vergnügen“, Bildervortrag von Oliver Teufer mit kleiner Buchausstellung

Donnerstag, 13. Juni, 19 Uhr: „Ich zoch mir einen valken – Das Falkenbuch Friedrichs II", Bildervortrag von Ilona Ciesielski und Musik vom Duo „mülleRReuter“

Donnerstag, 8. August, 19 Uhr: „Eine Frau mit der Sonne umkleidet – die Apokalypse in der Buchmalerei“, Vortrag von Professor Harald Wolter-von dem Knesebeck

Donnerstag, 10. Oktober, 19 Uhr: „Das Buch der Jagd“ (Gaston Phoebus), Bildervortrag von Oliver Teufer mit kleiner Buchausstellung und Musik der Jagdhornbläser cm

Die Veranstaltungen finden in der Regel im Haus Fumiko statt. Nähere Informationen und Anmeldungen (insbesondere zum Frühstück und Mittagessen an den Handschriften-Tagen) sind unter Telefon 02604/943.277, 0170/275 18 68 oder per E-Mail angaby.fischer@obernhofer-vollmondnacht.de möglich.