Deutsch-bulgarisches Craftbier Orpheus Gruit. Großer Name, großes Bier!

Die Geschichte der ersten Craftbier-Kooperation zwischen Deutschland und Bulgarien ist eng verbunden mit der romantischen Geschichte ihrer Gründer. Im Jahr 1999 lernten sich zwei Menschen kennen, die beide einen ganz besonderen Bezug zum Bierbrauen haben. Was daraus entstand kann man jetzt schmecken.

Donka Ivanova aus Bulgarien und Dr. Markus Fohr aus Lahnstein sind beide Fans des guten Biers. Dr. Fohr, Inhaber der Lahnsteiner Brauerei und die Bulgarin Ivanova hatten aber noch viel mehr gemeinsam, sie gründeten eine Familie und etablierten so die Verbindung der beiden Regionen Koblenz-Lahnstein und Pazardhzik. Als in Bulgariens Pazardhzik Temelko und Stoycho Pampov, die Vater und Sohn sind, die erste Craftbier-Brauerei eröffneten, keimte schnell die Idee, ein gemeinsames Bier zu kreieren. Die Suche nach einem geeigneten Rezept dauerte eine ganze Weile, bis man sich entschied, ein Kräuterbier nach mittelalterlichem Vorbild zu brauen. Verwendet werden sollten Kräuter aus beiden Ländern, den Namen erhielt das spannende Bierprojekt vom thrakischen Sänger Orpheus. Ausgestattet mit so vielen „guten Zutaten“ konnte das Gemeinschafts-Projekt der „Lahnsteiner Brauerei“ und der „Pivovarna Rhombus“ nur ein Erfolg werden.

Honiggolden schimmert Orpheus Gruit durch die leichte, aber gleichmäßige Trübung. Obenauf baut sich ein dezenter, weißer Schaum mit voluminösen Poren auf. Die Nase erspürt eine Kombination aus feiner Malzsüße und den enthaltenen Kräutern. So ergeht es auch der Zunge nach dem ersten sanften Prickeln. Im Abtrunk gesellt sich eine weitere Komponente dazu – der bittere Hopfen. Spannend und harmonisch.

Brautechnische Daten:

Naturtrübes obergäriges Vollbier mit Kräutern.

Zutaten: Brauwasser, Gerstenmalz (Pilsener und Münchner), Hefe, Hopfen (Hallertauer Magnum), Salbei, Wacholder, Minze, Melisse, Thymian.

Stammwürze 14,5 % bei 6,2 Vol.-% Alkohol, Brennwert 57 Kcal / 239 kJ je 100 ml

Bittere 15 IBU / Farbe 8 EBC

Genussempfehlung: Biergarten- und Aperitivbier, sanfter Einstieg in die Welt der Kräuterbiere. Zu mit Kräutern gewürzten Salaten, Suppen oder Speisen – die Gewürze passen harmonisch dazu, die Hopfenbittere auch – oder sie gibt den Gegenpol zu süßen Noten.

