Den Winter im Wildpark Hotel genießen

Am Rande des Höhenluftkurortes Bad Marienberg liegt das 4-Sterne Wildpark Hotel. In einer Region mit frischer Luft zum Atmen, fernab von Hektik und Großstadtlärm, bietet unser familiär geführtes Hotel zahlreiche Möglichkeiten der Erholung und Entspannung.

Soll es ein gemütliches Einzelzimmer für die Übernachtung sein? Oder lieber die Juniorsuite mit Whirlpool zum Entspannen in trauter Zweisamkeit? Egal für welches unserer 75 Zimmer Sie sich entscheiden, den faszinierenden Ausblick erhalten Sie gratis dazu: Im Süden blicken Sie über den hohen Westerwald bis in den Taunus, im Norden können Sie die Tiere im Wildpark beobachten.

Erleben Sie kulinarische Höhepunkte der besonderen Art in unseren Restaurants. Sie mögen die Aromenvielfalt und ein abwechslungsreiches Ambiente? Beginnen Sie Ihren Tag im Sommer mit einem ausgiebigen Frühstück auf der Terrasse. Zum Mittag- und Abendessen speisen Sie in italienischem Flair auf unserer Piazza Leone oder klassisch-elegant in unserem Restaurant Ausblick. Und am Wochenende erwartet Sie in unserem Drehrestaurant im fünften Obergeschoss ein Buffet mit einem traumhaften 360°-Rundum-Blick.

Kaltes klares Wasser um den Kreislauf anzuregen, heiße aromatische Luft um den Stress auszuschwitzen und sanft wechselndes Licht um zur Ruhe zu kommen – das und mehr bietet Ihnen unser Wellnessbereich mit Indoorpool, Sauna und Dampfbad. Egal ob zum Ausgleich nach einem stressigen Tag, einer anstrengenden Wanderung oder einfach nur, weil Sie Urlaub haben: Gönnen Sie sich ein paar entspannte und erholsame Stunden für sich selbst. In unserem Beauty-Center erhalten Sie Anwendungen, Massagen und Kosmetikbehandlungen.

Die malerische Umgebung des Wildpark Hotels eröffnet Ihnen den idealen Rahmen für ein unvergleichliches Fest. Private Feiern wie Hochzeit, Geburtstag, Taufe, Konfirmation und Kommunion werden ebenso zum unvergesslichen Erlebnis wie Firmenfeiern anlässlich eines Jubiläums oder Kundenevents. Genießen Sie Ihren

ganz besonderen Tag. Und während Sie sich Ihren Gästen widmen, werden wir für eine einmalige Veranstaltung sorgen. Gerne sind wir Ihnen bei der Planung und Vorbereitung Ihres Festes behilflich und stehen Ihnen mit Rat und Tat beiseite. Nutzen Sie unsere verschiedenen Räume für Feiern mit bis zu 160 Sitzplätzen.