Das ist der neue Stadtrat in Rennerod

Nach der Wahlausschusssitzung wurden in den Stadtrat Rennerod folgende Personen gewählt, wobei sieben Sitze der CDU, fünf Sitze der SPD und jeweils vier Sitze der Freien Wählergruppe Verbandsgemeinde Rennerod (FWG) und der Wählergemeinschaft Emmerichenhain (WE) zugehen:

1. Thomas Plamper (CDU), 2. Raimund Scharwat (SPD), 3. Daniel Beul (FWG), 4. Marvin Vogel (WE), 5. Michaela Binder (CDU), 6. Bernhard Güth (SPD), 7. Gerd Melchiori (FWG), 8. Maximilian Petry(WE), 9. Johannes Gerz (CDU), 10. Stefan Beul (FWG), 11. Darius Nurischad (SPD), 12. Manuel Schwarz (WE), 13. Johannes Deller (CDU), 14. Sylvia Hof (SPD), 15. Sandra Kuhle (FWG), 16. Myriam Mauden-Ebener (WE), 17. Gerhard Müller (CDU), 18. Peter Müller (SPD), 19. Markus Michels (CDU), 20. Thomas Kämpf (CDU) mwa