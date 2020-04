Anzeige

Das Coronavirus im Fokus des Reiserechts

Derzeitig überstürzen sich die Meldungen, die die Verbreitung des Coronavirus (SARS-CoV-2) betreffen. Das Virus löst eine Atemwegserkrankung (Covid-19) aus, die unter Umständen lebensgefährliche Folgen haben kann.Es ist nicht nur China betroffen, nicht nur asiatische Staaten, sondern auch Italien (Lombardei und Padua), Teneriffa, und auch die Schweiz – also letztlich alles Reiseländer, die für eine entspannte und sorgenfreie Reise in Frage kommen. Das Virus wirft in diesen Fällen Rechtsfragen auf, die vielfältig sind. Pauschalreisende fragen sich, ob der in ein virusgefährdetes Land geplante Urlaub nicht besser doch gestoppt werden sollte.

Lesezeit: 2 Minuten