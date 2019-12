Craft Bier – Brauen mit viel Liebe und Engagement

Archivierter Artikel vom 22.10.2019, 12:35 Uhr

Anzeige

1978 legalisierte der damalige US-Präsident Jimmy Carter das Brauen zu Hause und in kleinen Mengen. Damit avancierte er zum Vater der Craftbierbewegung, auch wenn man zunächst noch vom „Homebrewing“ und „Microbrewing“ sprach. Den Begriff der „Craftbierbrewery“ verwendete erstmals der Journalist Vince Cottone in einem Artikel aus dem Jahr 1982. Seither ist aus dem Craftbier ein weltweiter Trend geworden, der einem Tsunami gleich über den Globus schwappt.

Lesezeit: 1 Minuten

Auf seiner Welle reitet die Lahnsteiner Brauerei schon seit einigen Jahren erfolgreich. Viele ihrer Craftbiere gewannen Medaillen beim „International Craft Beer Award“. Ihr Inhaber Dr. Markus Fohr ist amtierender Deutscher Meister der Biersommeliers und erreichte jüngst bei der Weltmeisterschaft den vierten Platz.

Eine verbindliche Definition des Begriffes „Craftbier“ gibt es nicht. Der deutsche Meister selbst definiert sie als „handwerklich in kleinen Mengen gebraute Biere, die sich durch spezielle Hefen, Malze, Hopfensorten, Reifungsverfahren oder weitere Zutaten von den industriell produzierten Bieren unterscheiden“.

Und so braut die Lahnsteiner Brauerei eifrig Biere mit Aromahopfen, mit Reifung im Holzfass oder extra starke Biere wie den Eisbock mit 15,2 Vol.-% Alk. Über eine Sondererlaubnis hat man weiterhin historische Biere, deren Rezepte älter sind als das Reinheitsgebot, wieder belebt: Kirschbier, Honigbier und Grutbier (mittelalterliches Kräuterbier).

Details über die Biere enthält lahnsteiner-brauerei.de.

Erhältlich sind sie online über dieselbe Seite oder offline im Brauereimarkt der Lahnsteiner Brauerei sowie über die auf der Seite genannten Händler.

Verkosten können Sie die Biere auch auf den Lahnsteiner Bier- und Brauseminaren.

Bierseminare finden jeweils am Donnerstag um 19:30 – ca. 21:00 Uhr statt, Braukurse am Samstag 10:00 – ca. 16:00 Uhr an folgenden Terminen: