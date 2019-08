Hatzenport

Am großen Parkplatz an der K 27 unterhalb der Burg beginnen wir die Tour auf dem Pyrmonter Felsensteig. Wir wandern auf dem Radweg bis zur gepflasterten Zufahrt, bis sich vor uns die beeindruckende Burg erhebt. Bis in den Oktober bietet Burg Pyrmont Gelegenheit zur Zeitreise ins Mittelalter. Man sollte also zusätzliche Zeit für einen ausführlichen Rundgang oder eine Einkehr einplanen.