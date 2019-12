Bierbrauen wird grün

Archivierter Artikel vom 22.07.2019, 12:34 Uhr

Die Farbe Grün passt zum Bier. Schon der Hopfen gilt als „grünes Gold“. Alle Zutaten des Bieres sind natürlich. Und nun ist es auch der Strom und bald auch das Gas!

Bereits seit dem 1. Januar 2018 deckt die Lahnsteiner Brauerei ihren Bedarf an elektrischer Energie – umgangssprachlich Strom genannt – zu 100 % aus regenerativen Quellen. Ermöglicht hat dies die Zusammenarbeit mit dem Ingolstädter Energieversorger meistroEnergie. Das 2006 gegründete Unternehmen liefert ausschließlich Strom und Gas aus regenerativen Quellen.

Dr. Markus Fohr, Inhaber der Lahnsteiner Brauerei, präsentiert das Zertifikat zum grünen Strom

Pro Jahr benötigt die Lahnsteiner Brauerei rund 300.000 kWh an elektrischer Energie. Im bundesdeutschen Strommix liegt der Schadstoffausstoß bei durchschnittlich 476 g / kWh CO2 pro kWh (Kilowattstunde). Damit sinkt der Ausstoß an klimaschädlichem CO2 um rund 143 to pro Jahr.

Mit dem neuen Energieversorger ging die Lahnsteiner Brauerei einen entscheidenden Schritt auf das Ziel zu das Bierbrauen komplett grün zu gestalten. Nächster und finaler Schritt soll die Umstellung von fossilem Erdgas auf klimaneutrales Gas sein. Dieser Schritt wird zum 1. Januar 2020 Realität wenn der aktuelle Gasliefervertrag zu Ende geht und ein neuer mit meistroEnergie als Partner zur Versorgung in Kraft tritt. Dann stammt alle zum Brauen des Lahnsteiner Bieres eingesetzte Energie aus „grünen“ Quellen.

