Benefizkonzert für die ganze Familie

Anzeige

Ein Höhepunkt: Beim Taschenlampenlied schreiben die Kinder mit der Band ihre Träume und Wünsche mit der Taschenlampe in den Himmel.

Rumpelstil lädt zum Tanzen, Klatschen, Singen und mit Taschenlampen leuchten ein. Die Einnahmen des Konzertes fließen in die Arbeit des Vereins Bunter Kreis Rheinland und kommen den betreuten Familien zugute, teilt der Verein mit. Tickets sind im Vorverkauf bei Ticket-Regional für den Preis von 15 Euro erhältlich. Das Konzert findet am Samstag, 17. August, um 20 Uhr am Deutschen Eck in Koblenz statt.