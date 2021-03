Aus Peter Eppelmann wird Graf Peter Melander von Holzappel

Peter Melander, der Namensgeber der Grafschaft und Stadt Holzappel, entstammt einer in Hadamar ansässigen wohlhabenden Familie Eppelmann, die ihren allzu gewöhnlich klingenden Namen (Äppelmann, Äpfelmann) um 1600 – einem Zug der Zeit folgend – ins griechische „Melander“ übertragen hat. Nach der Erhebung in den rittermäßigen Adelsstand führte sie in Anlehnung an ein ausgestorbenes Adelsgeschlecht auf der Vetzburg bei Gießen den Titel „von Holtzapfel“. So wurde aus Peter Eppelmann „Graf Peter Melander von Holzappel“.