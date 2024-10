Winningen

Auftakt am 3. Oktober: Neue Veranstaltungsreihe in der Vinothek in Winningen

i Liebe, Leidenschaft und Rittertum: Das sind die Themen, die im Vortrag von Wolfgang Schmid in der Vinothek behandelt werden. Foto: Ronald Wittek/dpa

Unter dem Titel „Liebe, Lust und Leidenschaft: Ritterleben im Mittelalter“ findet der erste Vortrag unter neuer Leitung der Vinothek im Winninger Spital in Nähe zum Weinhexbrunnen am Donnerstag, 3. Oktober, statt. In dem Format sollen wissenschaftliche Vorträge mit Musik und Wein verbunden werden.