Plus

Auch in Boppard soll es weitergehen

i Das Krankenhaus Heilig Geist in Boppard Foto: Archiv/Philipp Lauer

Der Kreistag des Rhein-Hunsrück-Kreises und der Stadtrat Boppard haben in nicht öffentlicher Sitzung Beschlüsse gefasst, die zum Erhalt des Heilig Geist Krankenhauses in Boppard beitragen sollen. Unter bestimmten Bedingungen sollen die Verluste des Standorts des Gemeinschaftsklinikums Mittelrhein (GKM) nun auch bis Ende 2025 übernommen werden. Bisher gab es nur einen Beschluss bis Ende 2024, was aber den Haupteigentümern des GKM, der Stadt Koblenz und dem Kreis Mayen-Koblenz, nicht ausreichte.