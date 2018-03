Am 1. August gibt es das Matterhorn als Kuchen

Nein, Deutscher zu werden, darüber hat Bernard Britschgi nie ernsthaft nachgedacht. Er lacht verschmitzt und sagt: „Ich mag Deutschland sehr, aber bleibe lieber Schweizer.“ So wie Britschgi denken die meisten Eidgenossen aus dem Schweizer Club Rhein-Lahn.

Deko muss sein: Bernard Britschgi (links) und André Kurt dekorieren den Rapid-Transporter mit der Schweizer Flagge. Foto: Alexander Hoffmann

Sie haben sich am Mittwoch zum Nationalfeiertag in der Wirtschaft am Lahnsteiner Campingplatz getroffen. Der 1. August wird im Alpenland groß gefeiert: Mit geschmückten Häusern, beflaggten Straßen und Augustfeuern begehen die Schweizer ihren Bundesfeiertag.

Und weil die Eidgenossen ein internationales Völkchen sind, das überall auf der Welt an seinen Traditionen festhält, wird auch weit abseits der Alpen gefeiert.

„Wir sind normalerweise ziemlich unauffällig“, sagt Britschgi, der zur Feier des Tages sogar rote Socken mit weißen Kreuzen darauf trägt. Nur am Bundesfeiertag, da erinnern die 29 Vereinsmitglieder gern, offen und mit einem Augenzwinkern an ihr Heimatland.

Auf den Kaffeetisch kommt ein gebackenes Matterhorn aus Mürbeteig, aber ganz sicher kein Käsekuchen: „In Käsekuchen ist in der Schweiz wirklich Käse drin, nicht so wie hier“, sagt André Kurt lachend.

1999 gab es das erste Treffen der Schweizer im Kreis. In der „Schweizer Revue“, einer Zeitschrift, die jeder Auslandsschweizer bekommt, hatte Britschgi eine Anzeige aufgegeben. Gemeinsam unternehmen die Mitglieder seitdem Touren durch die Region oder tauschen sich aus: über ihr Heimatland, über Deutschland und die Eigenheiten der Völker.

Vor dem Klubhaus am Campingplatz parken Traktoren und ein Rapid-Transporter – Fahrzeuge, die Landwirt Britschgi aus dem Alpenland hierher gebracht hat.

Erinnerungen an die Schweiz halten die Mitglieder gern wach: „Ich schätze sehr, dass es dort mehr direkte Demokratie gibt“, meint Hilde Britschgi. Deshalb bleibt sie Schweizerin, will dort weiterhin wählen und mitbestimmen.

„Der Schweizer wählt notfalls seine Steuererhöhung selbst“, pflichtet Bernard Britschgi lachend bei: „Wir sind das Volk, das wird einem dort viel eher bewusst.“

Gabi Schwarzrock aber bricht eine Lanze für Deutschland: „Natürlich mag ich die Deutschen, immerhin habe ich einen geheiratet“, sagt sie und ergänzt: Sich ein eigenes Haus leisten zu können, das sei in der Schweiz viel schwieriger. „Ich genieße das Leben hier sehr.“

Von unserem Reporter Alexander Hoffmann