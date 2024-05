Ähnlicher Fall in Brodenbach

i Kathrin Laymann spricht sich für eine AöR aus. Foto: Sascha Ditscher (Archiv)

In Brodenbach hat es schon einmal den Fall gegeben, dass kein Bürgermeister gefunden wurde, damals fand sich nach der frühzeitigen Amtsniederlegung von Jörg Winter (Freie Wähler) bis Juli 2022 kein Kandidat zur Direktwahl. Per Wahl durch den Gemeinderat wurde Andreas Griebel am 22. Mai zum Bürgermeister – allerdings erst 2023.