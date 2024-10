Plus

84 Verlage von 330 Bewerbern werden in diesem Jahr ausgezeichnet

Der Fidula-Verlag wurde am Mittwochabend von Staatsministerin Claudia Roth mit einem Deutschen Verlagspreis, dotiert mit 18.000 Euro, ausgezeichnet. Wie die Pressestelle der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien erklärt, erhält der Verlag den Preis „für seine herausragenden Leistungen in der gesamtverlegerischen Tätigkeit. Die Preisträger wurden von einer unabhängigen Jury in einem mehrstufigen Auswahlverfahren ausgewählt. Wesentliche Kriterien für die Juryentscheidung waren ein innovatives Verlagsprogramm, die Qualität ihrer verlegerischen Arbeit, die Umsetzung außergewöhnlicher Projekte, eine besonders ansprechende Gestaltung der Bücher sowie besonderes kulturelles Engagement, beispielsweise zur Förderung der Lesekultur. Auf dieser Grundlage hat die unabhängige Jury den Fidula-Verlag für preiswürdig erachtet“, heißt es.