Nach seinem Viertelfinal-Aus in Paris hoffen die Veranstalter des ATP-Tennisturniers in Stuttgart weiter auf Alexander Zverev als Zugpferd. Er soll in Runde zwei gegen Moutet oder Fognini spielen.

Stuttgart (dpa) – Die Veranstalter des ATP-Tennisturniers in Stuttgart hoffen weiter darauf, dass Deutschlands Topspieler Alexander Zverev erstmals seit 2019 wieder bei ihnen aufschlägt. Der 28 Jahre alte Weltranglistendritte werde am Montag bei der mit 751.630 Euro dotierten Veranstaltung zum Auftakt der Rasensaison erwartet, teilten sie mit. Nach einem Freilos in der ersten Runde werde er voraussichtlich am Donnerstag erstmals aufschlagen.

Spricht frühes Aus in Paris für Zverevs Kommen?

Nach seinem Viertelfinal-Aus am Mittwoch bei den French Open in Paris gegen Novak Djokovic gaben sich die Organisatoren in Stuttgart umso optimistischer, dass sich Zverev nach sechs Jahren wieder auf der Anlage des TC Weissenhofs zeigt. Sicher ist das trotz einer Pause für den Hamburger von mehreren Tagen aber noch nicht.

Sollte der als großes Zugpferd erwartete und topgesetzte Zverev tatsächlich auf dem Killesberg spielen, trifft er in der zweiten Runde auf den Sieger des Duells von Corentin Moutet aus Frankreich mit dem Italiener Fabio Fognini. Das ergab die Auslosung am Samstag. Der 36-jährige Fognini gewann das Turnier 2013 noch auf Sand.

Der Warsteiner Jan-Lennard Struff trifft zunächst auf den Italiener Matteo Arnaldi, Toptalent Justin Engel aus Nürnberg wird zum Auftakt gegen einen Qualifikanten spielen. Der neben Zverev einzig weitere Top-Ten-Spieler des Turniers, Taylor Fritz aus den USA, steigt ebenfalls erst in der zweiten Runde ein.