Seine ZDF-Show «Starparade» war in den 1970ern ein Straßenfeger. Später baute Rainer Holbe das deutsche Privatfernsehen mit auf. Millionen sahen ihn im Frühstücksfernsehen - das war damals völlig neu.

Frankfurt (dpa) – In den 1970er und 1980er Jahren war er eines der bekanntesten Fernsehgesichter Deutschlands: Rainer Holbe ist tot. Er starb am 15. August zu Hause in Frankfurt am Main im Kreise seiner Familie, wie seine Tochter der Deutschen Presse-Agentur sagte.

Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist Holbe noch als Moderator der ZDF-Reihe «Starparade» ein Begriff. Die Musiksendung – anfangs noch in Schwarz-Weiß ausgestrahlt – lief von 1968 bis 1980 und war damals einer der größten Quoten-Hits des Zweiten Deutschen Fernsehens.

Bandleader James Last hatte in der ersten «Starparade» seinen allerersten eigenen Fernsehauftritt und begleitete mit seinem Orchester bis zur letzten «Starparade»-Ausgabe fast alle Gäste. Es traten Größen wie Barry Manilow, Abba, Neil Diamond, T.Rex und Frank Sinatra auf.

Als Talker bekam er den Grimme-Preis

In den 1980er Jahren gehörte Holbe dann zu den Pionieren des deutschen Privatfernsehens. Beim TV-Sender RTL – damals noch RTLplus – war er einer der Macher der ersten Stunde. Mit hauchdünnem Vorsprung vor Sat.1 ging RTL dann 1987 mit dem damals in Deutschland noch unbekannten Format des Frühstücksfernsehens auf Sendung. Später wurde Holbe jahrelang zu dessen Aushängeschild.

Holbes RTL-Talkshow «Die Woche» erhielt den Grimme-Preis «Als am 9. November 1989 die Mauer in Berlin gefallen war, haben wir als erster Fernsehsender am nächsten Morgen live aus Berlin berichtet», erinnerte sich Holbe 2020 in einem Interview der «Frankfurter Rundschau», für die er selbst einst geschrieben hat.

Marien-Erscheinungen und UFOs

Der Journalist und Schriftsteller hatte auch ein Faible für paranormale Geschehnisse. Bei RTL führte er durch die Reihe «Unglaubliche Geschichten», bei Sat.1 stellte er «Phantastische Phänomene» vor. In diesen Formaten suchte er für scheinbar paranormale Vorgänge nach naturwissenschaftlichen Erklärversuchen. Das Spektrum reichte von Marien-Erscheinungen bis hin zu UFOs.

Holbe schrieb auch Bücher: Mit dem Werk «Mitgeschöpfe – Die geheimen Kräfte der Tiere und Pflanzen» warb er für eine neue Form der Partnerschaft zwischen allen Lebewesen des Planeten. Holbe wurde 85 Jahre alt.