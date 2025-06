Fort Lauderdale (dpa) – Wegen der Siegerparade von Stanley-Cup-Champion Florida Panthers muss Borussia Dortmund seine Trainingsplanungen in den USA ändern. Nach der Rückkehr nach Florida vom 4:3 (3:1)-Gruppensieg bei der Club-WM in Cincinnati gegen Mamelodi Sundowns wollte der BVB eigentlich am Sonntagvormittag (Ortszeit) auf dem Gelände von Lionel Messis Inter Miami trainieren.

Daraus wurde aber nichts. Am Mittag in Fort Lauderdale zieht die Parade der Panthers mit dem deutschen Eishockey-Nationalspieler Nico Sturm an der Strandpromenade entlang – genau dort, wo die Dortmunder auch ihr Hotel haben. Wegen des befürchteten Verkehrschaos bei der An- und Abfahrt verlegte der BVB die Einheit daher auf 17.30 Uhr Ortszeit (23.30 Uhr MESZ).

Dies hat auch Einfluss auf rund 150 geladene Fans der Dortmunder, die die komplette Einheit hätten besuchen können. Nach Clubangaben sollen sie nun im laufenden Turnier eine andere Möglichkeit bekommen, eine Trainingseinheit verfolgen zu können.

Bei der Parade der Panthers werden mehr als 200.000 Menschen erwartet. Das Sturm-Team hatte sich wie schon im Vorjahr gegen Leon Draisaitls Edmonton Oilers in der Finalserie der nordamerikanischen Profiliga NHL durchgesetzt. Beim entscheidenden Sieg im sechsten Spiel war auch BVB-Geschäftsführer Lars Ricken auf Einladung der Oilers in Fort Lauderdale dabei gewesen. Die Oilers hatten zur Vorbereitung auf das Match im selben Turnier wie die Dortmunder residiert.