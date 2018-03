Stalingrad: Mit einem der letzen Flieger raus aus dem Kessel

Vor 70 Jahren tobte die Schlacht um Stalingrad – Die Hunsrücker Peter Diether und Fritz Schmidt haben das Inferno überlebt. Im Gespräch mit der Rhein-Zeitung erinnern sie sich zurück.

Am 19. November 1942 starten die Russen ihre Gegenoffensive und schließen die 6. Armee in Stalingrad ein. Nach rund neun Wochen müssen die Deutschen kapitulieren.

Von unserem Redakteur Dirk Eberz

13. Januar 1943: Von Osten bläst ein eiskalter Wind über die Kalmückensteppe. Auf minus 30 Grad sind die Temperaturen gefallen. Meterhoch türmen sich die Leichen am Rollfeld des Flugplatzes Pitomnik. Ihre Körper sind aneinander festgefroren. Die Überlebenden humpeln oder kriechen auf die letzten Flugzeuge zu. Bloß raus aus dem Kessel! Vor einer Transportmaschine hat sich eine verzweifelte Menschenmenge gebildet. Die Soldaten schreien, flehen die Piloten an. Längst ist die Disziplin komplett abhandengekommen.

Um die Ju 52 hat sich eine Wachmannschaft postiert, stößt die Männer immer wieder zurück. „Aber keiner hat mehr auf sie gehört“, erinnert sich Fritz Schmidt aus Irmenach im Hunsrück, der die Szene aus einem Rot-Kreuz-Zelt beobachtet. Es ist die letzte Chance, der Hölle von Stalingrad zu entfliehen. In nur zwei Wochen wird die 6. Armee kapitulieren. Immer enger drängen sich die Soldaten an die Luke heran. „Und dann haben die Wachen in die Menge gefeuert“, sagt Schmidt. Dutzende sterben. „Sie haben die eigenen Männer erschossen. Das hatte ich noch nie erlebt.“

Schmidt fehlt die Kraft, um den Wettlauf gegen den Tod aufzunehmen. Vier Tage hat er nichts mehr gegessen, sich nur von Schnee ernährt. Laufen kann er nicht, sein Knie ist kaputt. Neben ihm wimmern die Verstümmelten. Niemand kümmert sich um sie. Die letzten Ärzte sind längst ausgeflogen worden. Viele Kameraden, mit denen sich der Hunsrücker eben noch unterhalten hat, sind nur wenig später tot – verblutet, verhungert, erfroren. „Es war ein grauenhafter Anblick“, erinnert er sich. „Die, die noch konnten, schrien zum Himmel um Hilfe. Und dann das Stöhnen derer, denen bald das Blut in den Adern gefror.“

Unterdessen rücken die Russen immer näher an den Flugplatz heran. Ununterbrochen schlagen Granaten ein, reißen Männer in Stücke, schleudern Lastwagen wie Spielzeuge durch die Luft. Tiefflieger feuern mit ihren Bordwaffen in das Häuflein Elend, das sich hier zusammengefunden hat. Schon tauchen die ersten Panzer auf. „Da wusste ich, dass der Flugplatz nicht mehr lange gehalten werden kann.“

14. Januar 1943: Und so fasst der 20-Jährige kurz nach Mitternacht einen verzweifelten Entschluss. Irgendwie muss er es zu den Maschinen schaffen. Er weiß, dass er in seinem Zustand nur einen einzigen Versuch hat. „Schon als ich aufstand, wurde mir schwarz vor Augen“, erinnert er sich. Er muss sich an einer Zeltstange festhalten. Dann schleppt er sich mühsam über das Rollfeld. Die Schmerzen sind unerträglich. Aber er humpelt weiter – bis er ohnmächtig zusammenbricht. Als er wieder zu sich kommt, ist es schon zu spät. „Schnee wirbelte auf, die Maschine startete.“ Verzweifelt schaut er dem Flugzeug nach, das im Dunkel der Nacht verschwindet. „Mein Lebenswille erreichte den Tiefpunkt.“

Doch noch einmal hat es ein Pilot irgendwie geschafft, auf dem Rollfeld zu landen, das mit Kratern übersät ist. Hoffnung keimt auf. Nur noch wenige Meter liegen zwischen Tod und Freiheit. „Also bin ich auf allen Vieren vorwärtsgekrochen.“ Immer wieder wird ihn diese Szene in seinen Albträumen einholen, in der jede Sekunde zu einer Ewigkeit wird.

Angriff einer russischen Einheit während des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1942 bei Stalingrad.

Foto: dpa

„Auf meinem Weg hatte ich menschliche Teile zu überwinden, die verstreut herumlagen.“ Ein Soldat, der von einem Tiefflieger getroffen wird, bricht vor ihm zusammen und stirbt in seinen Armen. „Wir haben vorher noch das Vaterunser gebetet.“ Aber Schmidt muss weiter. Er kriecht um die wartenden Soldaten herum. Eine verwegene Taktik. „Ich habe mich unter den Rumpf der Maschine geschleppt“, sagt er. Wachen und Piloten schieben die Menge von sich. Das ist Schmidts Chance. Er quält sich bis zur Luke, versucht, sich hochzuziehen. „Aber ich hatte keine Kraft mehr.“ Sekundenlang hängt er so da, klammert sich ans Leben. „Dann hat mich jemand am Hintern gepackt und ins Innere geschoben.“ Der 20-Jährige ist gerettet. „Als ich drin war, bin ich in Tränen ausgebrochen.“

19. November 1942: Fritz Schmidt lässt den Blick über die Eiswüste schweifen. Am Horizont kann er die brennenden Trümmer von Stalingrad erkennen. Tausende sind schon in der prestigeträchtigen Stadt an der Wolga gefallen. Lange sieht es nach einem weiteren Sieg der Deutschen aus. Doch hinter den feindlichen Linien braut sich etwas zusammen. Millionen Soldaten sind für eine Gegenoffensive zusammengezogen, Tausende Geschütze in Stellung gebracht worden. „Da wurde viel gemunkelt“, erinnert sich Schmidt. Ruhe vor dem Sturm.

Die Temperaturen sind deutlich unter null gefallen. In der Nacht zum 19. November kommt noch ein Schneesturm auf. Ideale Bedingungen für einen Angriff. Denn die deutsche Luftwaffe kann jetzt nicht in die Schlacht eingreifen.

Der Hunsrücker Fritz Schmidt vor einem Bunker in Stalingrad. Die Hündin Minga ist ihm zugelaufen. Sie wird die Schlacht nicht überleben. Foto: privat

Gegen 4 Uhr morgens hat der 20-Jährige Wache, als ein dumpfes Grollen die Gegenoffensive ankündigt. „In 15 Kilometer Entfernung sah man den durch Mündungsfeuer erhellten Himmel“, sagt Schmidt. „Dann brach ein Feuersturm ungeahnten Ausmaßes über uns herein.“ Stundenlang feuern die Russen mit 800 Geschützen auf einen drei mal drei Kilometer großen Frontabschnitt. Und Kanonier Schmidt ist mittendrin. „Wir haben uns hinter einem Geschütz versteckt.“ Holzhäuser gehen in Flammen auf. Ein Munitionswagen fliegt mit einer gewaltigen Detonation in die Luft. Bei jedem Einschlag schießt meterhoch Erde in die Luft. Granatsplitter prasseln gegen das Geschütz. Dazu das markerschütternde Heulen der Katjuschas, die die Deutschen Stalinorgeln getauft haben. „Das war einfach zu viel für die Nerven.“

Als der Beschuss endlich aufhört, horcht Schmidt ängstlich in die Nebelwand hinein. „Dann vernahmen wir das Quietschen der Panzerketten.“ Die Russen rücken mit ihren T 34 vor, die alles zermalmen, was sich ihnen in den Weg stellt. Schnell sind die Linien der Rumänen überrannt. „Sie kamen, von Panik getrieben, zu uns“, erinnert er sich. „Meist ohne Waffen, mit der Angst im Nacken. Bilder, die die totale Niederlage einer Armee wiedergeben.“

Deutsche Soldaten nach ihrer Kapitulation am 2. Februar 1943.

Foto: dpa

Gerade noch rechtzeitig gelingt es seiner Einheit, sich über den Don abzusetzen. „Alles war verstopft“, erinnert sich der heute 90-Jährige. Ganze Divisionen weichen vor den Russen zurück. Wenige Tage später vereinen sich deren Stoßkeile im Rücken der Deutschen. Die Falle ist zugeschnappt. Die 6. Armee sitzt im Kessel fest. Ein Ausbruch wird von Adolf Hitler verboten. 280.000 Mann hängen nun am Tropf der Luftwaffe. Doch Görings großspuriges Versprechen wird – wie schon so oft – nicht gehalten. Schnell wird die Nahrung knapp. „Dann gab's meist dünne Suppe“, sagt Schmidt. Die Brotration wird ständig gekürzt. Von 100 auf nur noch 50 Gramm pro Tag. Mit jedem Tag schwindet die Hoffnung der ausgemergelten Männer. Resignation macht sich breit.

Heiligabend 1942: Auch zu Peter Diether aus Schöneberg bei Stromberg kommt fast nichts mehr durch. „Wir hatten nur noch unsere Notrationen“ – etwas Schokolade, ein paar Fleischkonserven. Eine Front ist nicht auszumachen. „Die Offiziere hatten den Überblick verloren“, erinnert sich Diether. „Die Granaten flogen aus beiden Richtungen über uns hinweg.“ Der 24. Dezember hat sich besonders tief in Diethers Gedächtnis eingegraben. Der 21-Jährige soll ein Haus für Weihnachten herrichten. Notdürftig werden zerschossene Fensterscheiben abgedeckt. „Wir hatten sogar einen Weihnachtsbaum“, erinnert sich der Hunsrücker. Es ist ein ergreifender Moment – Tausende Kilometer von der Heimat entfernt, die die meisten nie mehr wiedersehen werden. Tränen fließen. Die Gedanken der Männer sind bei der Familie zu Hause.

Ein Jahr lang hat Diether keine Nachricht erhalten. Jetzt sind gleich drei Briefe eingetroffen. Und ein Kuchen. „Der war steinhart“, erzählt er. „Wer weiß, wie lange der unterwegs war.“ Gerade hat er sich in die Post vertieft, als Alarm gegeben wird. Peter Diether muss raus in die Kälte. Er wird mit einer Botschaft zu den vordersten Linien geschickt: Rückzug!

Überlebende deutsche Soldaten verlassen nach der Kapitulation Stalingrad.

Foto: dpa

Doch es ist schon niemand mehr da. „Plötzlich war ich ganz allein“, erinnert sich der 89-Jährige. Vor ihm liegen nur Steppe – und irgendwo die Russen. Seine Einheit hat sich komplett aus dem Staub gemacht. Und so stapft er bei mondheller Nacht durch den tiefen Schnee. Stille Nacht! Unheimlich still! Diether bläst ein eisiger Wind ins Gesicht. Er hüllt sich in seinen Mantel. Die Handschuhe hat er vergessen. Schon bald schmerzen die Finger. Panik kommt auf. Bloß nicht in russische Gefangenschaft! „Da hätte ich mich lieber erschossen.“ Es wäre übrigens der erste Schuss, den er im Krieg abgibt. „Es waren vielleicht nur 15 Minuten“, sagt Diether. „Aber es kam mir vor wie eine Ewigkeit.“

Dann erscheint wie aus dem Nichts ein deutsches Fahrzeug. Diether springt auf. Die Rettung. Als er die deutschen Linien erreicht, sind seine Hände erfroren. Tage später färben sie sich schwarz. Noch heute sind sie eiskalt. Aber er lebt. Und er hat noch mal Glück, als sich Deutsche später von außen bis zu seiner Einheit durchkämpfen. Für einen Moment tut sich ein Korridor auf. Diether schlüpft hindurch und entkommt dem Inferno.

14. Januar 1943: Für Fritz Schmidt ist noch nicht alles ausgestanden. Denn es erfordert von den Piloten starke Nerven, die Maschine in die Luft zu bekommen. „Und dann wurden wir gleich von der russischen Flugabwehr in Empfang genommen.“ Ringsum explodieren die Granaten. „In Stalingrad habe ich zu beten gelernt“, sagt er. Der Pilot reißt den Flieger in 4000 Meter Höhe. Erst jetzt kann Schmidt aufatmen. Eine Stunde später landet er am Schwarzen Meer. „Das war wie in einer anderen Welt.“ Der 20-Jährige hat überlebt. Schicksal. Wenige Stunden später geht der Flugplatz verloren.

Rhein-Zeitung, 17. November 2012