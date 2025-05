Hamburg (dpa) – Der FC St. Pauli hat endgültig den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga perfekt gemacht. Die Hamburger beendeten die Saison trotz eines 0:2 (0:1) gegen den Absteiger VfL Bochum als Tabellen-14. und werden im Sommer in ihre zweite Erstliga-Saison nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr gehen.

Der Tabellenletzte aus dem Ruhrgebiet siegte beim Abschied aus der Liga verdient bei den Hanseaten und sagte dank eines guten Auftritts erhobenen Hauptes Tschüss. Vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntor-Stadion erzielte Myron Boadu in der 10. und 66. Minute beide Tore für die Gäste – das erste nach einem sehenswerten Dribbling.

Hecking: «Nochmal alles versuchen»

Die Hamburger konnten dank des deutlich besseren Torverhältnisses nur noch theoretisch in die Relegation geraten. Aber die Heidenheimer unterlagen ohnehin gegen Werder Bremen, sodass der Nicht-Abstiegsparty am Millerntor keine Grenzen gesetzt waren. Die Bochumer reisten als schon feststehender Absteiger in die Hansestadt. Das vor Wochen erwartete Abstiegs-Finale blieb also aus.

Dennoch wollte sich der Revierclub gebührend nach vier Spielzeiten aus der ersten Liga verabschieden. «Wir wollen nochmal alles versuchen und ein gutes Spiel machen. Die Spieler haben die Chance, sich erhobenen Hauptes aus der Bundesliga zu verabschieden», sagte VfL-Coach Dieter Hecking vor der Partie.

Boadu mit Geniestreich zur Führung

Dass die Teams mit der schlechtesten Torausbeute gegeneinander antraten, machte sich zunächst nicht bemerkbar. Bochums Leihgabe Boadu, der sein letztes Spiel für den VfL bestritt, antwortete auf die stürmische Anfangsphase der Hamburger mit einem Geniestreich. Der 24-Jährige umkurvte gleich drei Abwehrspieler im Strafraum und schob den Ball clever an Torwart Nikola Vasilj vorbei ins Tor. Auf der Gegenseite scheiterte Morgan Guilavogui per Kopf (20.) am Ausgleich.

Der seichte Sommer-Kick gegen effektive Bochumer passte Trainer Alexander Blessin überhaupt nicht. Aber auch die Wechsel blieben erfolglos. In der Offensive blieben die klaren Torchancen aus.

Auf der Gegenseite traf dann der starke Boadu erneut. Nach Zuspiel von Felix Passlack schob der Angreifer den Ball aus zentraler kurzer Distanz an Vasilj vorbei ins Tor. Dann startete trotz der Niederlage die Nicht-Abstiegsparty der Gastgeber. «Mit euch die Klasse halten: Bestes Gefühl», stand auf einem großen Plakat, das die Hamburger Spieler nach dem Schlusspfiff über den Rasen trugen.