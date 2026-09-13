Im ersten Saisonspiel haben die Detroit Lions scheinbar alles unter Kontrolle und führen 21:0 - am Ende rettet Amon-Ra St. Brown sein Team mit einem Touchdown in der Verlängerung.

Detroit (dpa) – Amon-Ra St. Brown hat die Detroit Lions mit zwei Touchdowns zu einem knappen Auftaktsieg in der NFL geführt. Der Deutsch-Amerikaner sorgte mit seinem zweiten Touchdown der Partie in der Verlängerung für die entscheidenden Punkte beim 31:30-Sieg gegen die New Orleans Pelicans. Der beste deutsche Passempfänger in der Geschichte der National Football League hatte zuvor schon die 21:0-Führung ermöglicht. Danach verlor das Spitzenteam aus Detroit aber den Zugriff und konnte den ersten Saisonsieg erst nach Verlängerung holen.

Mit insgesamt zehn gefangenen Pässen über 67 Yards war St. Brown im ersten Saisonspiel der erfolgreichste Offensiv-Spieler seines Teams. Der 26-Jährige kommt auf insgesamt 46 Touchdowns in seiner NFL-Karriere und ist damit mit großem Abstand deutscher Rekordhalter.

Marlin Klein fängt ersten Pass seiner NFL-Karriere

Trotz der Niederlage der Houston Texans gegen die Buffalo Bills hatte auch Rookie Marlin Klein einen zumindest persönlich guten Start in die Saison. Gegen die Bills verloren die Texans zwar 31:36 und gaben in den Schlusssekunden die Chance auf den Sieg aus der Hand. Der Kölner überzeugte auf seiner Position als Ersatz-Tight-End aber und fing erstmals in einem Hauptrunden-Spiel der National Football League einen Pass. Der Wurf von Quarterback C.J. Stroud ging über 16 Yards und ermöglichte den Texans einen First Down und die Fortsetzung ihrer Angriffsserie im ersten Viertel.

Die Saison hatte mit einem Sieg der Seattle Seahawks gegen die New England Patriots begonnen. In der Neuauflage des Super Bowls drehten die Seahawks einen 0:10-Rückstand und gewannen 13:10. Der Super Bowl zum Ende dieser Saison ist im Februar 2027 im SoFi Stadium in Los Angeles.