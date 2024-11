Rheinland-Pfalz Sprache ist der Knackpunkt, aber nicht alles: Neue Akzente in der rheinland-pfälzischen Bildungspolitik 31.10.2024, 12:26 Uhr

i Mit neuen Akzenten will die Landesregierung gegensteuern. Und dabei schon in der Kita ansetzen. Julian Stratenschulte. dpa

Längst nicht alle Kinder, die in die erste Schulklasse kommen, bringen alle Fähigkeiten mit, die sie eigentlich brauchen - bei vielen sind die Deutsch-Kenntnisse nicht ausreichend, doch es geht um mehr. Mit neuen Akzenten will die Landesregierung gegensteuern. Und dabei schon in der Kita ansetzen. Ein Überblick über die aktuelle Lage - und das, was Kita- und Lehrerverbände fordern.

In der rheinland-pfälzischen Landespolitik ging es zuletzt immer öfter um Bildungspolitik. In seiner nun mehr als 100 Tage umfassenden Amtszeit als neuer Ministerpräsident machte Alexander Schweitzer (SPD) sie immer wieder zum Thema. Zum Beispiel bei seiner Regierungserklärung, zum Beispiel beim Schlagabtausch in der Haushaltsgeneraldebatte mit CDU-Oppositionsführer Gordon Schnieder.

