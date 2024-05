Plus Frankfurt Zwei Siege gegen Top-Teams: Rechtzeitig vor der Fußball-EM ist der Spaß zurück Von Klaus Reimann i Der neue Überflieger: Maximilian Mittelstädt jubelt nach seinem Tor zum 1:1 gegen die Niederlande. Foto: Federico Gambarini/dpa Julian Nagelsmanns Augen glänzten, als er nach dem 2:1 (1:1) gegen die Niederlande locker-lächelnd zur Pressekonferenz erschien, um nach zwei überaus gelungenen Testspielen die mehr als erstaunliche Entwicklung bei der deutschen Nationalmannschaft in Worte zu fassen. Dabei stieg der 36-Jährige nicht etwa nüchtern analytisch ein. Lesezeit: 3 Minuten

Nein, Nagelsmann wollte etwas loswerden, was ihn in diesem Moment zuvorderst emotional beschäftigte, was ihm auf dem Herzen lag. „Das waren zehn Tage mit der Mannschaft, die sehr viel Spaß gemacht haben“, hielt der Bundestrainer fest und erzählte vom guten, vom konstruktiven Miteinander im Kader, vom „Drive“, wie er es nannte, ...