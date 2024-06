Plus Herzogenaurach

War da mal eine Torwartdiskussion? – Torhüter Manuel Neuer unstrittiger denn je

i War die Nummer eins, ist die Nummer eins, bleibt die Nummer eins: Torhüter Manuel Neuer. Foto: Tom Weller/dpa

Unsereiner täte sich wesentlich leichter, zählte er einfach all jene Menschen aus dem weit gefassten nationalen Fußball-Cosmos auf, die sich in der vergangenen Woche nicht zur Causa Manuel Neuer gemeldet haben. Fast schien es so, als besiegelten ein, zwei Fehlgriffe eines Fußball-Torhüters das Schicksal einer ganzen Nation – so wollten es zumindest die fachlich geprüften Krümelsucher weiß machen.