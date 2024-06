Plus Herzogenaurach

Völler: Jetzt muss sich der Teamgeist zeigen – Mit Zuversicht ins Achtelfinale

i Hat an dieser EM aus deutscher Sicht noch nichts zu kritisieren: DFB-Sportdirektor Rudi Völler. Foto: C. Charisius/dpa

Rudi Völler war schon so allerhand beim Deutschen Fußball-Bund. Nationalspieler, Trainer – und nun DFB-Sportdirektor. Bis jetzt läuft die EM nicht nur für die deutsche Mannschaft, sondern auch für den Sportdirektor ideal. „Ich kann mich im Hintergrund halten und musste bis jetzt keine Brände austreten. Das bleibt hoffentlich auch am Wochenende so“, blickte Völler bei der DFB-Presskonferenz auf das Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag in Dortmund (21 Uhr, ZDF).