Plus Koblenz Über die Bank zum Erfolg – DFB-Kader ist auch in der Breite qualitativ stark besetzt Von Klaus Reimann i Klaus Reimann Foto: Jens Weber/MRV Julian Nagelsmann war nicht zu beneiden, als er sich über den Jahreswechsel ein paar ernsthafte Gedanken darüber machen musste, wie es denn nun weitergehen soll im deutschen Fußball. Eins war klar: Es musste etwas passieren nach diesen das pure Grauen erzeugenden Länderspielauftritten gegen die Türkei und Österreich im November. Lesezeit: 2 Minuten

Es war höchste Zeit für personelle Veränderungen. Neue Gesichter mussten her. Mit einer Auffrischung war es nicht mehr getan. Schließlich stand die Heim-EM vor der Tür – und die Stimmung im Land war so schlecht, dass kaum einer sie auch reinlassen mochte. Solche Einschnitte wären vielleicht schon in den Jahren ...