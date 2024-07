Plus Koblen Sven Sabock zu den Pfiffen gegen Spaniens Cucurella: Unwürdig für einen Gastgeber Von Sven Sabock i Sven Sabock Foto: Kevin Rühle/MRV Das war zum Fremdschämen: Was sollten die Pfiffe gegen Spaniens Abwehrspieler Marc Cucurella? Lesezeit: 2 Minuten

Man sollte den Begriff „Sommermärchen“ nicht überstrapazieren, zumal der Sommer in diesen Tagen nur vereinzelt sein sonniges Gesicht zeigt – und die Fußball-EM für die deutsche Mannschaft ja vorzeitig beendet ist. Aber nach allem, was man hört, sieht, liest und an persönlichen Eindrücken gewonnen hat, präsentiert sich Deutschland bei dieser ...