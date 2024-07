Plus Frankfurt Portugals Protagonisten: Ronaldo als Dramakönig, Costa als Held Von Jochen Dick i Wer stand nach dem Achtelfinalsieg mehr im Fokus der Kameras – Superstar Cristiano Ronaldo (links) oder Elfmeterheld Diogo Costa? Foto: Torsten Silz/dpa Man muss schon drei Elfmeter in einem entscheidenden Fußballspiel gehalten haben, um irgendwie aus dem Schatten der Lichtgestalt heraustreten zu können. Aber selbst das kann womöglich nicht genug sein. Der portugiesische Torwart Diogo Costa vollbrachte beim 3:0 (0:0) nach Elfmeterschießen im EM-Achtelfinale gegen Slowenien genau dieses Kunststück. Lesezeit: 3 Minuten

Er wurde folgerichtig vom Kontinentalverband Uefa zum „Man of the match“, zum Spieler des Spiels, gekürt – und war trotzdem nicht das alleinige Gesprächsthema nach diesem ereignisreichen Abend in Frankfurt. Schuld daran war sein prominentester Mitspieler, ein gewisser Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, mit dem sich Keeper Costa nach Spielschluss ...