Plus München

Mit viel Intensität und Sané zum Sieg? – Deutsche Mannschaft will den EM-Auftaktsieg

i Die deutsche Mannschaft nimmt Anlauf zum erhofften EM-Auftakterfolg gegen Schottland. Foto: Christian Charisius/dpa

Es ist alles gesagt, geschrieben und erzählt. Am Freitag wird es ernst. Mit der Partie gegen Schottland startet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in die Heim-EM. Ein Erfolgslerbenis soll her. Für die gute Stimmung in der Mannschaft. Für eine gute Stimmung im ganzen Land.