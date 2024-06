Plus Frankfurt Keine Schande: Rumänien und die Slowakei nach Wolkenbruch weiter Von Jochen Dick i Kein Schönwetterfußball: Das EM-Spiel in Frankfurt zwischen Rumänien und der Slowakei wurde zur patschnassen Angelegenheit. Foto: Arne Dedert/dpa Eine historische Gruppenkonstellation, lautstarke rumänische Fans und ein veritabler Wolkenbruch: Das EM-Spiel zwischen Rumänien und der Slowakei in Frankfurt hatte es in sich. Lesezeit: 2 Minuten

Manche Fußballspiele haben sich durch ihre Bedeutung einen Eigennamen verdient. So erinnert die „Schmach von Cordoba“ alle deutschen Fußball-Fans an das 2:3 gegen Österreich bei der WM 1978 in Argentinien und dem damit verbundenen Zwischenrunden-Aus des Titelverteidigers. Die „Wasserschlacht von Frankfurt“ beschreibt das WM-Spiel zwischen Polen und Deutschland 1974 bei ...