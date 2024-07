Plus Koblenz Kein Schlüssel zum Haus am See – die EM-Eindrücke der vergangenen Tage Von Jochen Dick i Der Ball ruht manchmal - aber meist rollt er, die EM hat die Fans fest im Griff. Foto: Christian Charisius/dpa Nach 23 Tagen Fußball-EM kann man sich ein Leben ohne sie fast nicht mehr vorstellen. Die Zeit steht irgendwie still – der Fußballliebhaber möchte sie am liebsten einfrieren –, und dennoch fliegt die Zeit vorbei. Erst gestern war doch noch das Eröffnungsspiel ... Lesezeit: 2 Minuten

Auch bei Berichterstattern verschwimmen die zahlreichen Eindrücke dieses stimmungsvollen Heimturniers allmählich. Wie viele Tore hat Serbien in der Vorrunde noch mal geschossen? Mit wem war Albanien in einer Gruppe – und hieß der georgische Torschütze gegen die Tschechen nun Mekvabishvili, Kochorashvili oder doch Mikautadze? Auch die Erinnerungen an Reisen und Spielorte ...