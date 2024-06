Plus Herzogenaurach Kader vor neuer Bewährungsprobe – Fallen für EM-Achtelfinale beide Innenverteidiger aus? Von Klaus Reimann i Schon gegen die Schweiz kam Nico Schlotterbeck (links) für Jonathan Tah ins Spiel. Für das Achtelfinale ist Tah gesperrt. Foto: Christian Charisius/dpa Die Vorrunde bei der Heim-EM ist für die deutsche Mannschaft beendet. Den Abschluss mit dem Prädikat Gruppenerster in der Tasche zu haben, ist für eine DFB-Auswahl insofern bemerkenswert, als dass sie bei zwei der vergangenen drei Turniere an dieser Stelle bereits auf der Heimreise war. Lesezeit: 3 Minuten

Doch diesmal, so der Eindruck, ist eine Nationalmannschaft am Start, die den Willen und auch die Qualität hat, das angekratzte Image aufzupolieren und es weit zu bringen bei ihren „Heimspielen“. Natürlich gab es in diesen ersten drei Partien noch Situationen, in denen es nicht so rund lief. In Halbzeit eins ...