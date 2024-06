Plus München Idealer Gegner für optimalen EM-Auftakt – Jetzt den Schwung vom 5:1 mitnehmen Von Klaus Reimann i Jubel vor begeisterter Kulisse (von links): die deutschen Nationalspieler Maximilian Mittelstädt, Jamal Musiala und Kai Havertz. Foto: Christian Charisius/dpa Wenn es um das Spiel-taktische geht, dann haftet Julian Nagelsmann oftmals die Attitüde des Dozenten an. Aber der noch junge deutsche Bundestrainer weiß natürlich um die psychologische Komponente eines Fußballspiels. Lesezeit: 3 Minuten

Erst recht, wenn Druck auf dem Kessel ist und die Pflicht zum Erfolg in einer bestimmten Partie alles Spielerische zu unterdrücken droht. Das ist dann nicht mehr die Zeit des Belehrens. „Dann möchte ich den Spielern mit einer gewissen Lockerheit auch vermitteln, dass ich an sie glaube. Dann will ich ...