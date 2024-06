Plus Herzogenaurach

Gipfelstürmer und Sahnestücke – eine kleine Geschichte der zweiten Gruppenspiele

i Klaus Reimann Foto: Jens Weber/MRV

Mitunter ist der Mensch ja lernfähig. Auch der zur Sorglosigkeit neigende und sich in Sicherheit wiegende kann irgendwann davon überzeugt werden, Warnungen nicht einfach in den Wind zu schlagen. Die Kassandrarufe ertönen ja nicht ohne Grund, sind zumeist das Resultat schlechter Erfahrungen. Ein Umstand, der uns übergangslos zur deutschen Fußball-Nationalmannschaft führt. Für die steht heute bei der Heim-EM das zweite Gruppenspiel gegen Ungarn an.