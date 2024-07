Plus Heiligenroth

Fußball-Hymnen aus dem Westerwald: Wie Ikke Hüftgold die Soundtracks zur Europameisterschaft liefert

i Partyschlagersänger Matthias Distel alias Ikke Hüftgold sorgt bei seinen Auftritten für ordentlich Stimmung. Foto: Summerfield Booking

Die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland ist in vollem Gange. Tausende Fußballfans feiern gemeinsam auf den Straßen und in den Stadien. Anteil daran haben nicht nur begeisternde EM-Spiele, sondern auch die zahlreichen Fußballsongs, die gerade passend zur EM durch die Charts laufen. Das Besondere: Einige der Hits, die durch die Gassen und Arenen hallen, sind „made in Westerwald“.