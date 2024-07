Plus Koblenz

EM-Viertelfinale: Koblenz-Trainer Fatih Cift glaubt an „seine“ Türken

i Fatih Cift Foto: Andreas Walz

Fatih Cift ist Trainer des Fußball-Oberligisten Rot-Weiss Koblenz. Er ist gebürtiger Türke und somit auch leidenschaftlicher Fußball-Fan von Geburt an. Als Coach an der Seitenlinie ist der 42-Jährige ständig unterwegs, fiebert mit – Aufregung zur Genüge. Doch dann offenbart sich Cift als Anhänger von Elfmeterschießen – auch und gerade bei der EM in Deutschland, wo sich die Türkei anschickt, an ihr EM-Glanzstück von 2008 anzuknüpfen.