Emotionen und ein Explosionsmoment – DFB-Team feiert spätes 1:1 wie einen Sieg

i Der Moment danach: Niclas Füllkrug reckt nach seinem Tor die Arme gen Himmel, Antonio Rüdiger und Robert Andrich stürmen auf ihn zu. Foto: F. Gambarini/dpa

Zum guten Schluss war es dieser eine Augenblick, der alles überstrahlte. Der so manches von dem, was zuvor nicht so gut gelaufen war, vergessen machte. „Ein Explosionsmoment“ sei das gewesen, meinte Julian Nagelsmann zu der Szene des Spiels gegen die Schweiz in der Nachspielzeit, als Niclas Füllkrug nach Maßflanke von David Raum zur Stelle war und zum 1:1 einköpfte.