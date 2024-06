Plus Mönchengladbach

Ein Ergebnis für die gute EM-Stimmung – Sieg mit Licht und Schatten

i Grund zur Freude, aber noch kein Grund für Begeisterung: die deutschen Nationalspieler beim Testspielsieg in Mönchengladbach. Foto: F. Gambarini/dpa

Es war Mitte Mai, und Julian Nagelsmann philosophierte über die anstehende Europameisterschaft im eigenen Land. „Ich will in allererster Linie auch von meiner Mannschaft unterhalten werden“, sagte er damals und ergänzte hoffnungsfroh: „Ich will, dass es mitreißend wird, dass es begeisternd wird.“