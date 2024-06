Plus Koblenz Digitale Tickets bei der Fußball-EM: Alles eine Frage der Zeit – und des Akkus Von Jochen Dick i Nur noch digital: die Eintrittskarten für die Fußball-EM. Foto: Aleksandr Gusev/dpa Die Zeiten ändern sich. Und somit sind auch die Zeiten vorbei, in denen alles ausgedruckt wurde. Um den Beweis schwarz auf weiß respektive bunt vor sich zu sehen. Und um vielleicht für später ein Erinnerungsstück zu haben. Die Eintrittskarten dieser Fußball-Europameisterschaft im ersten Abschnitt des 21. Jahrhunderts sind selbstredend nicht mehr analog zu erwerben, sondern ausschließlich digital. Lesezeit: 1 Minute

Für manche Fans im vollvernetzten Zeitalter die normale Härte, für andere eher ein hartes Brot. Denn irgendwie macht sich in diesen Fällen Verunsicherung breit, ob das alles so verlässlich ist, wenn man eben nichts mehr in den Händen hält – außer seinem Smartphone natürlich. Auf dem mobilen Weg- und Lebensbegleiter ...