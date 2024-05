Plus Blankenhain DFB-Trainingslager: Die Kennenlerntage von Thüringen Von Klaus Reimann i Alle prima in Blankenhain – nur das Wetter nicht: die deutschen Nationalspieler bei einer der Trainingseinheiten. Foto: Christian Charisius/dpa Kaum da. und schon wieder weg. Die Stippvisite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft nach Thüringen, ohnehin eher eine als Trainingslager verbrämte Good-will-Aktion im Sinne eines gesamtdeutschen Miteinanders, ist nach fünf Tagen auch schon wieder vorbei. Lesezeit: 3 Minuten

Für die Fans in den neuen Bundesländern, insbesondere in Thüringen, war der Besuch der deutschen Edel-Kicker eine feine Sache, bevor es demnächst wieder zu Carl Zeiss Jena oder zum FC Rot-Weiß Erfurt geht, wo der Fußball nicht ganz so glamourös ist, die Spieler dafür umso nahbarer sind. Heute zieht die ...