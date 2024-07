Plus Herzogenaurach

DFB-Elf: Es ist an der Zeit, Berge zu versetzen – Glaube an Erfolg gegen Spanien ist groß

i Die Blicke richten sich auf Spanien: Robert Andrich (Mitte, mit neuer Haarfarbe), Toni Kroos (rechts) und Co-Trainer Sandro Wagner. Foto: F. Gambarini/dpa

Es ist schon einige Zeit her, dass die Fußball-Nation derart gespannt und angespannt einem Viertelfinale der deutschen Nationalmannschaft entgegengefiebert hat. Was auch daran liegen könnte, dass schon acht Jahre und drei weitere Gurken-Vorstellungen vergangen sind, seit die DFB-Auswahl sich letztmals bei einem großen Turnier unter den besten acht Teams tummeln durfte. Bei der EM 2016 in Frankreich gab es in Bordeaux einen Sieg im Elfmeterschießen gegen Angstgegner Italien.