Plus Herzogenaurach

DFB-Elf: An Talenten mangelt es nicht – Über die Zukunft der Nationalmannschaft

i Jonathan Burkardt (links) und Youssoufa Moukoko (Mitte) - zwei Talente für die Zukunft der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Foto: Friso Gentsch/dpa

Am „Home-Ground“ von Adidas in Herzogenaurach ist Kehraus. Über vier Wochen hatte die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hier ihr EM-Quartier. Jetzt werden die letzten Utensilien eingeladen. Abfahrt! Der Wachmann döst so vor sich hin. Zu bewachen ist hier nichts mehr. Nach dem bitteren Viertelfinal-Aus der DFB-Auswahl kehrt nun wieder Ruhe ein auf dem 1400 Quadratmeter großen Areal mit 15 Wohneinheiten auf Fünf-Sterne-Niveau, mit Sauna, Pool und vielen anderen Annehmlichkeiten.