Plus Ailertchen Deutscher Physio inmitten Schweizer Meister: So blickt ein Westerwälder auf das EM-Spiel am Sonntag Von Moritz Hannappel i Schweizer Meister – im Handball: Sebastian Holzhäuser (rechts) und Ariel Pietrasik. Foto: Lara Gassner Am Sonntag trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft in ihrem dritten EM-Spiel auf die Schweiz. Ein Westerwälder, der schon seit Jahren im Land der Eidgenossen beheimatet ist, dürfte dieser Begegnung mit besonders viel Spannung hinfiebern. Lesezeit: 3 Minuten

In Yann Sommer ein italienischer Meister als Torwart, in Manuel Akanji ein englischer Meister als Abwehrchef und in Granit Xhaka ein deutscher Meister als Taktgeber im Mittelfeld. Es gibt weitaus schlechtere Achsen, um die sich eine Nationalelf bei der Fußball-Europameisterschaft aufstellen kann. Das Schweizer Nationalteam, letzter Gruppengegner der Nagelsmann-Elf (Sonntag, ...