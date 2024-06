Plus Dortmund

Der Matchplan gegen knorrige Dänen steht – Rüdiger weiterhin fraglich

i Volle Konzentration auf das Achtelfinale gegen Dänemark in Dortmund: Beim Abschlusstraining machten die deutschen Spieler einen fokussierten Eindruck. Foto: Federico Gambarini/dpa

Nach mit sieben Punkten und Platz eins souverän absolvierter Gruppenphase will die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Samstag im Achtelfinale (21 Uhr, ZDF) den nächsten Schritt machen. Über Dänemark soll es ins Viertelfinale gehen – wobei der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe weniger mit dem Gegner zu tun hat als vielmehr mit den eigenen Befindlichkeiten. So hat es zumindest den Anschein.