Plus Koblenz Als den Schotten das Geld fürs Bier ausging – Zwei Westerwälder Fans und ihre besondere Freundschaft Von Sven Sabock i Wenn aus Fußball-Fans Freunde werden: Marwig Blechschmidt (Dritter von rechts) und sein Bruder Carsten (Zweiter von rechts) haben seit der WM 2006 eine besondere Beziehung zu schottischen Anhängern – die über den gemeinsamen Besuch im Stadion hinausgeht. Foto: Marwig Blechschmidt Manchmal sind es tatsächlich die kleinen Begebenheiten, aus denen große Freundschaften entstehen können. Wenn Marwig Blechschmidt und sein Bruder Carsten in diesen Tagen die Heim-EM verfolgen, dürften auch Erinnerungen an die WM 2006 wach werden. Lesezeit: 3 Minuten

Beide stammen aus dem Westerwaldkreis, sind glühende Fans der DFB-Auswahl und haben seit dem Turnier damals in Deutschland eine besondere Beziehung zu Schottland, dem ersten Gegner der deutschen Auswahl am Freitag (21 Uhr, ZDF). Beginn einer besonderen Beziehung Oft wird von der verbindenden Kraft des Fußballs gesprochen, in diesem Fall könnte keine ...