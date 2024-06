Plus Herzogenaurach Alles eher so mittel – der Ort, in dem der DFB-Tross sein EM-Basisquartier hat Von Klaus Reimann i Klaus Reimann Foto: Jens Weber/MRV Stadt in Mittelfranken mit 14 Buchstaben, drei Dax-Unternehmen und einer Fußgängerzone, in der gelegentlich sogar menschliches Leben anzutreffen ist? Richtig, Herzogenaurach. Verträumt wegen seiner Altstadt, sagen die einen. Verschlafen trotz seiner Altstadt, urteilen die anderen. Lesezeit: 2 Minuten

Laut Stadtverwaltung soll sich der Besucher eine halbe Stunde Zeit nehmen für den Rundgang durch 1000 Jahre Stadtgeschichte. Und was macht man in der zweiten Viertelstunde? Nicht in ein gemütliches Café gehen zum Beispiel. Das gibt es nämlich in der Altstadt nicht. Wer dann am Abend zünftig fränkisch essen möchte, hat ...