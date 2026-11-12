DSC Bandits Kastellaun Zwei verschmerzbare Niederlagen zum Hinrundenabschluss Sascha Wetzlar 12.11.2026, 16:06 Uhr

i DSC Bandits

Aufsteiger DSC Bandits Kastellaun geht als Tabellenvierter in die Rückrunde der 2. Bundesliga. Zum Hinrundenabschluss gab es in der Nähe von Augsburg zwei Niederlagen.

Zum Abschluss der Hinrunde ist der Aufsteiger DSC Bandits Kastellaun nach Dinkelscherben bei Augsburg gefahren, um die Spieltage sieben und acht in der 2. Bundesliga Süd im Darts zu bestreiten. Als Zweiter zu den Topspielen angereist, musste man nach zwei durchaus verschmerzbaren Niederlagen als Tabellenvierter den Heimweg antreten bei weiterhin neun Punkten.







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